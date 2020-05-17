تعاون إنستجرام والوكالة الإبداعية وبنك الطعام لوقف هدر الطعام في رمضان

يتعاون مسؤولو إنستجرام، مع الوكالة الإبداعية الإقليمية "TBWA\RAAD" لإطلاق مبادرته الجديدة #Stopfoodwaste والتي تهدف إلى معالجة مشكلة هدر الطعام خلال شهر رمضان المبارك، باستخدام أحدث تقنيات الواقع المعزز.

وابتكرت وكالة "TBWA\RAAD" الفلتر الجديد لتمكن المستخدمين من إعداد وجبات رمضانية بأقل قدر من الهدر وبقايا الطعام.

ويوفر الفلتر الجديد على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة ببنك الطعام المصري، وصفات متعددة للمستخدمين مع خيار تقليل أو زيادة حجم الوجبة بناءً على عدد الأشخاص الذين سيتشاركون الطعام.

يُذكر أن بنك الطعام المصري، هو منظمة غير ربحية متخصصة في مكافحة ظاهرة الجوع من خلال الابتكار والتنوع.

وسيكون الفلتر الجديد متاحاً على إنستجرام، ويمكن استخدامه على فيس بوك أيضا.

وعن المبادرة الجديدة، قال الرئيس التنفيذي لوكالة "TBWA\RAAD" الإبداعية رضا رعد: "يُعد هدر الطعام من أبرز المشاكل والظواهر المنتشرة خلال شهر رمضان حيث يقوم الناس عادةً بطهي كميات كبيرة يومياً وبالتالي تتراكم بقايا الطعام. ومع إجراءات الصحة والسلامة الاستثنائية هذا العام، لن تكون الأسر قادرة حتى على التبرع بالطعام الزائد وستضطر إلى التخلص منه، وهو ما يتسبب بمشكلة تنعكس آثارها على المجتمع والبيئة. وجرى تصميم هذا الفلتر لمساعدة أفراد المجتمع على التخطيط بشكل أفضل لإعداد الوجبات الرمضانية الشهية وتقدير المكونات وأحجام الحصص مع الحد الأدنى من بقايا الطعام".

وقامت وكالة " TBWA\RAAD" الإبداعية، بتصميم الفلتر ضمن مسابقة على فيس بوك، دعت لاستخدام تقنية الواقع المعزز لدراسة مشكلة عالمية حرجة وإيجاد حلول فعالة لها.

وقالت شريك الوكالات الإبداعية لدى فيس بوك الشرق الأوسط وأفريقيا لين فخر الدين: "يقدم فيس بوك تقنيات مبتكرة للواقع المعزز مكنتنا من تصميم تجارب تفاعلية وجذابة على إنستجرام وفيس بوك. ومع ذلك، فإننا نعلم أن هذه التقنيات قادرة أيضاً على معالجة التحديات والقضايا الحرجة، ومنذ البداية أعجبتنا فكرة TBWA\RAAD”" لاستخدام الواقع المعزز كأداة للتصدي لهدر الطعام".

وقد أصبح الفلتر متاحاً على صفحة @egyfoodbank على إنستجرام وفيس بوك، مع عدد من الوصفات الرمضانية لحصص لشخصين أو أربعة أو ستة أشخاص.

يُذكر أن هذا الفلتر هو الأحدث لإنستجرام، بالتوازي مع مبادرة #إنستا_الخير، بعد فلتر "إنستا الخير" الذي أطلق في وقت سابق من الشهر الفضيل بالإضافة إلى فلتر "Lantern".