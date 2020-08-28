كنز توت عنخ آمون يوزع بعد عودته على متحفي الغردقة وشرم الشيخ

قرر المجلس الأعلى للآثار عرض 10 من القطع الأثرية لمعرض توت عنخ آمون والذي وصل فجر اليوم من لندن بعد انتهاء مدة العرض القانونية له ضمن معرض كنوز الفرعون الشاب بلندن بصفة مؤقتة في متحف الغردقة الذي تم افتتاحه مؤخرا، و10 أخرى في متحف شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري، مما سيساهم في إتاحة الفرصة أمام زوار هاتين المدينتين لمشاهدة جزء من كنوز الملك توت عنخ آمون، وذلك تحفيزا للسائحين على زيارة المدينتين وللترويج للمتحفين الجديدين.

وسيتم نقل الـ20 قطعة بعد عرضها بشكل مؤقت بالمدينتين الساحليتين إلى المتحف المصري الكبير، كما قرر المجلس نقل باقي قطع المعرض العائدة من لندن إلى مخازن المتحف المصري بالتحرير.

وتم اختيار تمثال "الكا" القرين للملك توت عنخ آمون المغطى بالراتنج الأسود والذي يرتدى النمس على رأسه ليكون القطعة الرئيسية بالمعرض في متحف شرم الشيخ، كما تم اختيار تمثال من الخشب المذهب للمعبود بتاح ليكون القطعة الرئيسية بالمتحف.