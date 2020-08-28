اعترافات جزار البدرشين المتهم بقتل جاره: رفض زواجي من ابنته دون سبب

"مكنش قصدي أقتله.. كنت عاوز أعرف سبب رفضه الجواز من بنته".. بهذه الكلمات كشف جزار تفاصيل قتل جاره العجوز أمام المارة في الشارع.

وأضاف المتهم في محضر الشرطة وأثناء تمثيل الجريمة أن المجني عليه يرتبط به بعلاقة صداقة بحكم الجيرة، ومذ شهر تقريبًا طلب منه يد ابنته الصغير وفوجئ برفضه الزواج منها، بدون سبب، فاستوقفه في السوق وطالبه بمعرفة السبب، وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم أمسك سكين الجزارة ثم سدد عدة طعنات متفرقة له، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة في الجيزة بحبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتله "ترزي" في البدرشين بطعنة نافذة أثناء خروجه من المسجد.

وكلفت النيابة العامة بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستعجلت تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بسبب الوفاة.

وكشفت تقرير الطب الشرعي المبدئي أن سبب الوفاة طعنة نافذة في البطن تسببت في وفاه المجني عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تقدم لخطبة ابنة المجني عليه ولكن طلبه رُفض من قبل والد الفتاة، فعقد المتهم العزم وبيت النية على قتله وانتظره أثناء خروجه من المسجد وسدد له طعنة أدت لوفاته.

وتلقى مركز شرطة البدرشين بلاغاً من الأهالي يفيد بمقتل ترزي بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة ترزي في الشارع وسط بركة من الدماء.

وتوصلت التحريات إلى أن جزاراً وراء ارتكاب الواقعة بسبب رفض المجني عليه زواج المتهم من ابنته.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.