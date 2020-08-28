شجاعة وبسالة أحد أفراد الشرطة تمكنه من ضبط أحد العناصر الإجرامية

بعد مطاردة أمنية ناجحة، تمكنت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لمرور الجيزة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية حال قيادته سيارة نقل قام بسرقتها من منطقة المعادى بالقاهرة .. وذلك أثناء قيام القوة بحملة مرورية بطريق القاهرة/أسيوط الزراعى بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس ، وحال إستيقاف سيارة نقل لم يمتثل قائدها محاولاً الفرار بها.

قام أحد أفراد القوة بالعدو خلف السيارة والصعود إلى صندوقها الخلفى بكل شجاعة معرضاً حياته للخطر.. واستطاع والقوة المرافقة له من استيقاف السيارة والسيطرة على قائدها وضبطه ، حيث تبين أنه (بدون عمل – سبق إتهامه فى قضية سرقة مسكن، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس سنة فى قضية سرقة) ..وباستدعاء مالك السيارة (مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة)، قرر باكتشافه صباح اليوم سرقة السيارة ملكه من أمام العقار محل سكنة بمنطقة المعادى، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه واقعة سرقة السيارة بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك.