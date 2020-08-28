الداخلية تنجح في ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات الطبية بالمنوفية

فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

فقد تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط (850.000 كمامة قماش تحت التصنيع- 3 طن قماش- 352 كيلو جرام "أستيك، دعامات بلاستيك"- 10500 عبوة وكرتونة تعبئة- 4 ماكينات تصنيع- 10 مكبس- 4 "ميزان، كمبروسر") داخل مصنع لتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة قويسنا.. حيث تم ضبط (المدير المسئول عن المصنع) لإدارته المصنع المشار إليه بدون ترخيص، وحيازة خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.