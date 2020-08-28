أحمد التهامي بعد عودة الجمعة: اللهم لا تحرمنا الصلاة في بيتك

عبر الفنان أحمد التهامي، عن سعادته لعودة المصلين إلى المساجد وتأدية صلاة الجمعة، التي تم إيقافها إثر جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم مؤخرا.

ونشر التهامي، صورة له من أمام أحد المساجد، مرتديًا الكمامة، معلقًا عليها: اشتقنا لزيارة بيتك، اللهم لا تحرمنا الصلاة في بيتك، جمعة مباركة.

ويشارك الفنان أحمد التهامي، في فيلم زنزانة 7، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري ومنة فضالي وإيهاب فهمي ومدحت تيخة وإيمى إسلام ومصطفى هريدي وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.

وحدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 7 شروط لعودة صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية لغير المسلمين، وذلك طبقاً للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف، والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، وجاءت تلك المحددات كالآتي:

1- الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، بما في ذلك مراعاة ارتداء الكمامات واحضار المصلي الشخصي "سجادة الصلاة".

2- فتح دور العبادة قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

3- الاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي.

4- الالتزام بألا تزيد خطبة الجمعة أو الموعظة في صلاة الجمعة أو الصلوات الرئيسية الجماعية على 10 دقائق.

5- الالتزام بعدم زيارة الأضرحة أو إقامة صلاة الجنازة أو إقامة أية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها.

6- استمرار غلق دورات المياه الملحقة بدور العبادة.

7- استمرار غلق دور المناسبات الملحقة بدور العبادة.