"كوكاكولا" تخطط لفصل 4 آلاف موظف في أمريكا الشمالية

تخطط شركة "كوكاكولا" الأمريكية، لفصل طوعي لنحو 4 آلاف موظف، لتقليل قوتها العاملة، وسط التغييرات التي طرأت على أعمال المشروبات الغازية، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن شركة المشروبات الغازية، أوضحت في بيان، اليوم، أنها ستقدم مبدئيًا مزايا للعمال في أمريكا الشمالية، الذين يوافقون على المغادرة.

وكشفت "كوكاكولا" عن برنامج مشابه سيُتبع في بلدان أخرى، مضيفة "سيكون هناك أيضًا عدد غير محدد من حالات التسريح".

وتأتي هذه الخطوة وسط تحديات مستمرة للشركات التي تبيع المشروبات الغازية، حيث بدأ مستهلكون في تخفيض السعرات الحرارية، وأيضاً المياه المعبأة التي تواجه أيضًا عقبات جديدة وسط تزايد المخاوف البيئية.

وقالت الشركة الأمريكية إنها تخطط لإعادة تنظيم أعمالها، بما في ذلك إنشاء وحدات تشغيل جديدة، حيث تتوقع أن تؤدي برامج إنهاء خدمات بعض موظفيها إلى نفقات تتراوح بين 350 مليون دولار و550 مليون دولار.