الجيزة: استمرار أعمال إصلاح خط نقل المياه الرئيسي بمنطقة ناهيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، استمرار أعمال الإصلاح لخط نقل المياه الرئيسى قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا، بتواجد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الجيزة وقيادات الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن أسباب تأخر الإصلاح ترجع إلى حدوث الكسر بالخط بجوار مصرف زنين مما استلزم معه بناء شدادات خشبية لتقوية التربة تحسبا لعدم حدوث أي انهيارات أثناء العمل.

ودفعت الشركة بغطاسين لتحديد مكان الكسر، وتجهيز المواسير وجار استكمال أعمال الحفر والتركيب لأطوال 24 متر مواسير، وترحيل الخط حوالى 40 مترا بعيدا عن المصرف.

وأشارت إلى أنه تم توفير مصادر تغذية بديلة لأغلب المناطق، وانحسار المناطق المتأثرة حاليا فى (صفط اللبن - كفرطهرمس - الطوابق - نهايات فيصل والهرم).

وأعربت الشركة عن أسفها جراء هذا العطل الخارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وأعلنت الشركة توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.