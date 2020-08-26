محافظ الجيزة يوجه بغلق مقهى متعدٍ على الطريق بالدقي: لن نتهاون

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير ميادين محمد صالح ومسجد الصحابة وبن عفان بنطاق حى الدقى، حيث كانت تعانى تلك الميادين من تهالك أرصفة المشاة وتواجد للمخلفات والقمامة.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير شملت دعم الميادين بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة أنارة جمالية وأرصفة للمشاة ودهان للبلدورات والأسوار الحديدية حيث تم تحويله من مأوى للحيوانات والمخلفات والقمامة إلى ميادين مليئة بالزهور والنباتات والزراعات.

وحرص راشد على الاستماع إلى المواطنين والاطلاع على أبرز المعوقات التى تواجهم وآرائهم فى أعمال التطوير، مؤكدا ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية في كافة المجالات وخاصة النواحي الجمالية وبما يعكس المظهر الجمالي لمحافظة الجيزة والحفاظ على أعمال التطوير والتجميل لتلك الميادين.

وخلال الجولة، وجَّه محافظ الجيزة بغلق مقهى متواجد بشارع الرائدة زينب كامل للتعدى على الطريق العام والأرصفة، مؤكدا أن المحافظة لن تتهاون فى مواجهة أي مخالفات أو تعديات من المنشآت التجارية والمحال والمقاهى على حرم الطريق العام وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجه المحافظ خلال الجولة بفتح أحد الجراجات المغلقة بعقار بجوار ميدان محمد صالح بعد تلاحظ غلق الجراج وقيام المواطنين بركن السيارات بمسار الشارع بما يتسبب فى إعاقة للحركة المرورية، مشدداً على رئيس الحى بضرورة المتابعة الدورية والتأكد من عدم تكرار غلق الجراج واتخاذ الإجراء القانوني في حال المخالفة لذلك.

الجولة الذى قام بها محافظ الجيزة رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى ورئيس هيئة النظافة والتجميل.