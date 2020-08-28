الاتحاد الأوروبي بعد رحيل محامية داخل سجون أردوغان: قضاء مُسيس

أعرب الاتحاد الأوروبي عن حزنه الشديد لوفاة المحامية التركية إِبرو تيمتيك، مساء الخميس، في مستشفى "سعدي كونوك" ببكر كوي، بعد أن نُقِلت إليه من داخل سجن سيليفري بإسطنبول، إثر تدهور حالتها الصحية بشكل كلي بسبب إضرابها المفتوح عن الطعام.

ودعا الاتحاد الأوروبي، تركيا، لتحسين أوضاع حقوق الإنسان ودولة القانون، مؤكدًا أن احترام حقوق الإنسان ودولة القانون جوهر العلاقة مع تركيا، كما انتقد بشدة انحياز القضاء في تركيا، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

يُذكر أن عددًا من المواطنين والمحامين الأتراك، احتشدوا اليوم الجمعة، أمام نقابة المحامين بإسطنبول بعد وفاة المحامية إبرو تيمتيك، أمس الخميس، إثر إضرابها عن الطعام لمدة 238 يومًا للمطالبة بمحاكمة عادلة، وردد المحتجون هتافات "إبرو تيمتيك ستبقى خالدة، إبرو تيمتيك ستبقى خالدة"، فيما اعتقلت الشرطة التركية، قبل قليل، 4 أشخاص كانوا في انتظار خروج جثمان تيمتيك من مؤسسة الطب الشرعي.