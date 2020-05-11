وباء كورونا ينتشر بسرعة كبيرة داخل السجون التركية

في تقرير صادر عن مصلحة السجون في منطقة مرمرة التركية، تم التأكيد على أن الوباء انتشر بسرعة في السجون، وأن الإجراءات لم تكن كافية، وأنه يجب الإفراج عن جميع السجناء دون أي تمييز.

نشر فرع جمعية محامين من أجل الحرية في إسطنبول وجمعية عائلات المسجونين والمعتقلين، وجمعية التضامن ومساعدة المعتقلين، تقرير مصلحة السجون في منطقة مرمرة التركية والخاص بانتشار فيروس كورونا داخل سجون مرمرة.

وفي التقرير، تم التأكيد على أن قانون العفو، الذي تم تمريره عبر البرلمان التركي بأصوات أعضاء حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يعتبر قانونا غير مؤثر، لأن السجون تنطوي على خطر كبير يتمثل في وباء فيروس كورونا وأن التدابير المتخذة من جانب الدولة في تركيا للقضاء على هذا الخطر غير كافية للغاية.

وأكد التقرير على أن خطر الوباء والذعر منه خلق حالة من التمرد في عدد كبير من السجون التركي. من جانب المسجونين والمعتقلين مثلما حدث في سجن باتمان التركي ولكن السلطات الأمنية التركية واجهت هذه الأحداث بقمع وضرب المعتقلين ونقلهم إلى سجون أخرى.

وفي التقرير الذي أصدرته وزارة العدل التركية في 13 أبريل من العام الحالي أكد أن 17 سجينًا في 5 سجون مفتوحة كانوا إيجابيين وحاملين لفيروس كورونا، كما ذكر البيان الصادر عن مكتب النائب العام في إزمير أن اختبار فيروس كورونا كان إيجابيًا لـ 65 سجينًا في سجن بوجا المغلق في إزمير. وفي 28 أبريل 2020، ورد أن ما مجموعه 32 شخصًا، بما في ذلك السجناء والمعتقلين وضباط السجو ن في سجن قونيا المغلق أصيبوا بالفيروس.

وفي البيان الذي أدلى به مكتب النائب العام في باكركوي في 8 مايو من العام الحالي، ذُكر أن ما مجموعه 44 سجينًا أصيبوا بفيروس كورونا في سجن سيليفري، وتم عزل 40 سجينًا في عنابر الحجر الصحي لأنهم كانوا مخالطين للسجناء الإيجابيين، على الرغم من أن اختباراتهم كانت سلبية. كما أكدت معلومات صحفية إصابة ستة من ضباط سجن ماردين بالفيروس.