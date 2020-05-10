وسط دعوات للإفراج عن المعتقلين.. تعرف على أوضاع السجون التركية

بعد أن حذرت عدة أحزاب معارضة في تركيا من خطر تسلل فيروس كورونا إلى السجون في البلاد، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول قبل أيام إصابة 44 سجيناً في سجن سيليفري، ما دفع العديد من الوجوه المعارضة إلى رفع الصوت للمطالبة بإطلاق سراح نزلاء هذا السجن، الذي ضم في غالبيته سجناء سياسيين.

وناشدت النائبة في البرلمان الأوروبي، كيتي بيري، اليوم السلطات التركية التحرك، وكتبت في تغريدة على حسابها على تويتر : "في سجن سيليفري، حيث يقبع العديد من السجناء السياسيين، سجلت 44 إصابة بـ كوفيد 19 ، وتابعت، كاتبة: "لذا إن كانت الحكومة التركية تتساءل ما الذي يجب فعله، أقول لها ببساطة:" أطلقوا سراحهم" بحسب ما ذكرته قناة "العربية".

من جانبه، قال الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن تركيا من الدول المصنفة عالميا من أكثر الدول بها كثافة في عدد السجناء، وأن الأوضاع الحالية بالسجون التركية غير مستقرة، وذلك لارتفاع عدد السجناء قياسا إلى عدد السجون.

وأضاف "عبدالفتاح"، أن السجناء يعيشون في أوضاع غامضة ومخيفة وصعبة معيشيا وأيضا أماكن السجون نفسها، وخاصة في ظل ظهور فيروس كورونا المستجد، ولذلك هناك انتقادات من الجهات المعنية بحقوق الإنسان تجاه هذا الأمر.

أرقام حول سجون تركيا..

- 261 ألفا و700 شخص تم القبض عليهم بتهمة التورط في محاولة الانقلاب.

- 91 ألف و287 منهم صدرت بحقهم قرارات اعتقال.