زيادة 3 أمتار لمنسوب نهر الدندر في السودان مقارنة بالعام الماضي

شهد نهر الدندر في السودان، زيادة في مناسيبه صباح اليوم ليسجل عند محطة القياس 12.35 متر بزيادة 35 سنتمتر عن منسوب أمس الخميس، الذي سجل فيه 12 متر، وكان قد سجل المنسوب في نفس اليوم من العام الماضي 9.40 متر بزيادة قرابة3 أمتار .

وقالت التقارير الواردة من منطقة قلقو ومنطقة الطابية بمحمية الدندر، إن هنالك كمية كبيرة من مياه الهضبة الإثيوبية المنحدرة في طريقها إلى نهر الدندر، فيما أوضح شهود عيان لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، أن المياه غمرت مساحات واسعة من الميعات والفروش والمناطق المنخفضة بمحمية الدندر الطبيعية.

من جانبه، ناشد المدير التنفيذي لمحلية الدندر، رئيس لجنة الطواري بالمحلية مزمل عبدالصادق، السودانيين، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر ووضع التدابير اللازمة لمجابهة أي فيضانات محتملة جراء ارتفاع مناسيب نهر الدندر

ودعا عبدالصادق، إلى ضرورة الابتعاد عن مناطق الخطورة والهشاشه حفاظا على الأرواح والممتلكات.