النيل يفيض ويغمر منطقة الحسانية الشقيلاب في السودان

فاض النيلان الأزرق والأبيض فغمرت مياه النيل الأبيض منطقة الحسانية الشقيلاب جنوب الخرطوم "الحرازة" واستغاثت المنطقة مما تشهده من صراع وجذب بين النيل الأبيض والخور المتنفس للمنطقة من فيضان النيل الراتبي إلا أن هذا الانسياب التاريخي للنيل والذي تأثرت به عدد من المناطق يترك المنطقة في وضع وصف بالمأساوى.

ووصف حسين عبدالوهاب مسؤول لجنة المقاومة بالحسانية الشقيلاب مربع "1"، لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، الوضع بالمنطقة بأنه يتجه نحو الأسوأ وأن بعض المنازل في طريقها للانهيار، مطالباً الحكومة بالوقوف مع المواطنين في تلك المحنة والكارثة الطارئة التي ألمت بالمنطقة بين عشية وضحاها والتدخل فوراً، مضيفاً أنه يجب تدارك الموقف حتى لايتأزم ويحدث فقدان في الأرواح.

ودعا عبدالوهاب، المنظمات العاملة في المجال الإنساني للوقوف مع المنطقة لتخفيف الآثار المترتبة على الفيضان والمساهمة بالجوالات واللودرات والتراب لردم المنطقة، مضيفا أن المياه وصلت الكبرى وانكسر الترس وأصبح خط الدفاع الثاني هوالمنازل وأن المنازل دخلتها المياه أيضاً ولايوجد بالمنطقة سوى شارع واحد لم تغمره المياه.

وأضاف عبدالوهاب: "لايوجد شئ يمكن أن نقدمه ونحن الآن نسعى لجلب الجوالات وأن اللودر قد توقف عن العمل ولاتوجد طريقة لإدخال التراب للمنطقة لأن المدخل الرئيسي أصبح مغموراً بالمياه"، مشيرا إلى أن هذا الفيضان من أصعب المشاكل التي تواجهنا ولايمكننا ردم المنطقة بعد قفل المدخل".

وتاع المسؤول السوداني قائلا، إن عدد المنازل التي انهارت 5 منازل وهناك مابين 25-30 منزلاً غمرتها المياه .

وعزا مصدر بوزارة الري السودانية، ارتفاع المنسوب فى الخرطوم لزيادة معدل الأمطار فى الهضبة الأثيوبية خلال الأيام القليلة الماضية إضافة إلى ضيق مجرى النهر في المناطق الحضرية بسبب التوسع العمراني.

وفي سياق متصل، بلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 16.37سم بارتفاع 7 سم عن أمس الأربعاء، وارتفاع 92 سم عن العام الماضي.

وبلغ منسوب نهر عطبرة اليوم 15.80سم بارتفاع 5 سم عن أمس الأربعاء، وارتفاع 1.22 سم عن العام الماضي.

ويمر الفاصل المدارى شمال ولاية البحر الأحمر وشمال أبو حمد، شمال دنقلا وشمال الولايات الغربية ومن المتوقع أن يتقدم قليلا، وأشارت غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ بولاية نهر النيل، إلى هدوء الأحوال في كل محليات الولاية.

ونبهت الغرف جميع السودانيين خاصة القاطنين على ضفاف نهري النيل والعطبراوي والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقة من الفيضانات بأن هنالك ارتفاع فى مناسيب نهري النيل والعطبراوي باخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات.