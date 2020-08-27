مياه الفيضانات تحاصر سقادي في السودان وتتسبب في انهيار 28 منزلا

وقف المدير التنفيذي لمحلية الدامر -مدينة تقع في ولاية نهر النيل بشمال السودان-عمر علي محمد خير، على أحوال السودانيين بقرى سقادي بوحدة الإنقاذ الإدارية التي تحاصرها مياه فيضانات النيل وتسببت في انهيار 28 منزل كليا ومحاصرة مرافق حيوية ويواجه سكان المنطقة صعوبة بالغة في التنقل للحصول على احتياجاتهم الضرورية بجانب نقص في الخبز والغاز والوقود.

وتعهد المدير التنفيذي لمحلية الدامر، خلال زيارته لمنطقة سقادي والتي رافقه أعضاء غرفة الطواري بالمحلية بتوفير الاحتياجيات العاجلة من مواد الايواء والغذاء والخيش ووجه بتعلية التروس الواقية ومراجعة مناطق الهشاشة بحانب الحصر الدقيق لكل المواطنين المتضررين والمناطق التي تحاصرها مياه الفيضانات.

وأشاد خير، بالجهود التي تبذلها غرفة الطوارئ بالمحلية ومواطني المنطقة لدرء الآثار السالبة لفيضان النيل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وناشد مواطنو المنطقة جميع الجهات لتقديم يد العون والمساعدة لإنقاذ الوضع الذي يشير لحدوث كارثة إنسانية بالمنطقة، معربين عن شكرهم وتقديرهم للمدير التنفيذي لمحلية الدامر وأعضاء الغرفة لتفقدهم أحوال السودانيين ووقوفه معهم.

ولاية الخرطوم تشهد فيضاناً عالياً للنيل بمناطق متفرقة

وشهدت مناطق متفرقة بولاية الخرطوم فيضاناً عالياً للنيل، اليوم، حيث خرج النيل الأبيض، عن مساره أسفل نفق كبرى الفتيحاب وقامت غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بولاية الخرطوم بصد المياه عبر عمل تروس ترابية باللودرات، بينما غمرت مياه النيل الأبيض منطقة الحسانية الشقيلاب جنوب الخرطوم "الحرازة".

وارتفعت مناسيب النيل لتغمر حي الدباغة وأبو روف بأم درمان و لتعزل مناطق "الخليلة-الدبة العبدلاب-الفكي هاشم-الجعليين- ديم أبو فريوة" شمال بحري.

وقال علي محمد آدم عيسى من سكان حي الدباغة بأم درمان، إن الحي يجاور النيل و"سنوياً نعاني من فيضان النيل والذي يتطلب منا تجهيز التروس بالردميات الترابية"، مضيفا إن السنوات السابقة تم التصدي للفيضانات إلا أن هذا العام حدث تقصير من المحلية مما أدى إلى تضرر الحي لإحاطته بالمياه ليصبح كالجزيرة.

وأشار عيسى، إلى مساعي مواطني الحي لإنقاذ الأسر التي تضررت بدخول المياه إلى منازلهم، مناشداً الجهات المختصة في وزارة البنى التحتية وغرفة طوارئ الدفاع المدني بمد يد العون للمواطنين الذين لحق بهم الضرر بتوفير الجوالات.

من جانبها، أكدت هدى عثمان من حي الدباغة بأم درمان معاناة مواطني المنطقة من فيضان النيل، داعية الجهات المسؤولة بإجراء اللازم بعمل المصدات والتروس بالحي.