ميليشيا النواصي تقطع المنافذ الرئيسية في العاصمة الليبية طرابلس

قال شهود عيان إن ميليشيات النواصي تقطع المنافذ الرئيسية في العاصمة الليبية "طرابلس"، وأقامت نقاط تفتيش فيها، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، عصر اليوم.

وفي تجدد لموجة الغضب التي تجتاح مدنا عدة غربي ليبيا، دعا ناشطون إلى مظاهرات جديدة في طرابلس، اليوم، تحت عنوان مليونية "إسقاط السراج"، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

ورصد شهود عيان انتشاراً مكثفاً لعربات عسكرية تابعة للميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بميدان الشهداء في العاصمة الليبية، قبيل انطلاق المظاهرات المرتقبة، وقالوا إنها تحمل مدافع رشاشة.

وقال نشطاء ليبيون إن زعماء كتيبة النواصي التابعة لميليشيات طرابلس "اتصلوا بنا وخيرونا بين البقاء في بيوتنا أو مواجهة موت محتم".

وشهدت طرابلس احتجاجات جديدة اعتراضا على سياسات حكومة طرابلس، وانخفاض مستوى المعيشة في المدينة القابعة لسيطرة ميليشيات متطرفة مرتبطة بالحكومة.

ويأتي ذلك في ظل انتقادات لاستعمال العنف ضد المحتجين، ومطالبات بإطلاق سراح مئات المحتجزين من قبل الميليشيات.