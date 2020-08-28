مقتل 23 شخصا في موجة أمطار غزيرة بباكستان

لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات ونزح آخرون بسبب موجة الأمطار الغزيرة في مدينة كراتشي الساحلية جنوب باكستان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأوضح قائد شرطة المدينة، غلام نبي ميمون، أن 23 شخصا لقوا مصرعهم في كراتشي منذ الاثنين الماضي في حوادث منفصلة متعلقة بالأمطار، من بينها انهيار الأسقف وغرق في السيول الناجمة عن الأمطار والصعق بالكهرباء وحوادث الطرق.

وكانت موجة الأمطار الموسمية الغزيرة في إقليم السند قد بدأت الاثنين الماضي، ما أثر على العديد من المناطق لكن كراتشي كانت الأكثر تضررا حيث غمرت مياه الأمطار جميع المجمعات السكنية والأسواق في بعض المناطق.

وفي أستراليا، أعلنت السلطات، مصرع 3 أشخاص، بينهم طفل، جراء عاصفة قوية ضربت مدينة ملبورن.

وبلغت سرعة الرياح في المدينة الأسترالية 158 كيلومترا في الساعة، فيما أكد رئيس حكومة ولاية فيكتوريا دانيال أندروز، أن العاصفة تسببت في انقطاع الطاقة الكهربائية عن 56 ألف منزل بملبورن.

وتلقت وحدات الطوارئ في المنطقة أكثر من 1700 نداء استغاثة أثناء العاصفة.