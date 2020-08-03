كوريا الجنوبية: مصرع 6 أشخاص جراء أمطار غزيرة على المناطق الوسطى

قالت الوكالة المركزية للكوارث في كوريا الجنوبية إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وفُقد 8 آخرون حتى صباح اليوم بسبب الأمطار الغزيرة، وتدمير 190 منزلا على الأقل؛ ما دفع 818 شخصا إلى إخلاء منازلهم في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المناطق الوسطى من البلاد ومنطقة العاصمة الكبرى.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الأمطار الغزيرة تسببت في إغراق بيوت وطرق، وتم إغلاق الحدائق المتاخمة لنهر الهان والمناطق الجبلية، فيما توقعت الأجهزة المعنية بالطقس هطول أمطار تبلغ 100 ملم في الساعة، مصحوبة بالرعد والبرق في أجزاء من المناطق الوسطى بالبلاد.

وفي بيونج تيك جنوب سول، تسبب انهيار أرضي لمبنى مؤقت في مصنع لتصنيع أجزاء أشباه الموصلات في قتل 3 عمال وإصابة واحد، وتخطط السلطات لمواصلة البحث عن ضحايا آخرين.

وفي جابيونج، بمقاطعة كيونجي، توقفت إمدادات الغاز والمياه مؤقتا لإصلاح الأنابيب التي تضررت من الأمطار، وسط توقعات بأن الأمطار سببت أضرارا لما يبلغ 112 منزلا و1043 هكتارا من الأراضي في المقاطعة كما تم الإبلاغ عن 70 انهيارا أرضيا.

وفي سول، ظهرت حفرة عملاقة يبلغ عرضها مترين وعمقها 1.5 متر في منتصف طريق بمنطقة كانج نام الجنوبية، وتعمل السلطات على إصلاح الطريق ولا أنباء عن وقوع ضحايا.

وتم استئناف حركة القطارات عقب توقفها بسبب الانهيارات الطينية صباح اليوم، باستثناء الخط الذي يربط تشنجو وجيتشون في مقاطعة تشونج تشونج الشمالية وخط يونج جو ودونج هيه شرق البلاد وخط تيبيك.

تحذيرات من هطول كثيف للأمطار في الهند خلال الأيام المقبلة

وفي الهند، حذرت وكالة الأرصاد، اليوم، من هطول غزير للأمطار جراء نشاط كثيف للأمطار الموسمية بأنحاء وسط وغرب البلاد على مدار الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت قناة "دي دي نيوز" الهندية، أنه من المتوقع أن تتحول الأمطار باتجاه الجنوب، تشتد خلال ثلاثة أو أربعة أيام مقبلة مؤدية إلى فيضانات ، تم إصدار تحذير شديد الخطورة لعدد من المناطق الساحلية، فيما ذكرت السلطات أنه من المتوقع أن تشهد مومباي أمطارا غزيرة اليوم، وخلال اليومين المقبلين.

وفي موريتانيا، لقى 4 أشخاص مصرعهم جنوب شرقي موريتانيا، من جراء الفيضانات والسيول التي تشهدها أغلب المحافظات حاليًا.

وأكدت وزارة الداخلية الموريتانية، أن الفيضانات تسببت في وفاة مراهق في منطقة لعويسي، إضافة إلى ثلاثة فتية في مدينة كنكوصه، وفقا لما ذكرته صحيفة "الصحراء"، اليوم.

وأوضحت الوزارة المورتانية، أن حالات الوفاة الأربع وقعت من جراء غرق الضحايا في برك مياه تكونت بفعل السيول التي تشهدها أغلب المحافظات الموريتانية حاليًا.

إيطاليا تستعد لتدشين جسر جنوة الجديد بعد عامين من انهياره

وفي سياق آخر/ يفتتح رئيس إيطاليا "سيرجيو ماتاريلا" اليوم جسر الطريق السريع الجديد في "جنوة" ليحل محل الجسر الذي انهار عام 2018 ، في احتفال رسمي يحضره رئيس الوزراء وقادة آخرون.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الاخبارية الأوروبية، اليوم، أن هذا الجسر المصنوع من الصلب والخرسانة المسلحة يزيد طوله على كيلومتر، وهو من تصميم المهندس المعماري المولود في جنوة "رينزو بيانو".

وكان جسر "موراندي" القديم - وهو تصميم خرساني مسلح عملاق من حقبة ستينيات القرن الماضي - يعد شريانا رئيسا يربط "جنوة" وميناءها الكبير بالطرق السريعة المؤدية إلى فرنسا والمدن الإيطالية الأخرى.

وكان انهيار الجسر في أغسطس 2018 بمثابة صدمة سلطت الضوء على الحالة السيئة للبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، وتوفي في ذلك اليوم 43 شخصا.