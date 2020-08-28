عودة المياه لـ4 مناطق في الجيزة بعد 7 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة، أنّ المياه ستعود لـ4 مناطق، وهي: كفر طهرمس، منشأة البكاري، المريوطية، والمجزر الآلي باللبيني، في منتصف ليل السبت، بعد انتهاء أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط قطر 1000 مم بمنطقة ناهيا المغذي للخزان الياباني في الرماية، والذي تسبب في ضعف المياه عن عده مناطق بالهرم وفيصل ومتفرعاتها.

ووفرت شركة مياه الشرب بالجيزة سيارات محملة بالمياة النقية الصالحة للشرب، للتحرك في الأماكن المتأثرة، وحال وجود عجز يمكن طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

وأعربت محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن أسفها لكسر خط المياه المشار إليه لأسباب طارئة، مؤكدة تواصل العمل ليلا ونهارا للانتهاء من الأعمال.