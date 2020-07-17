محافظة الجيزة تعلن غلق شارع الأهرام بالاتجاهين "جزئيا" لمدة 3 أيام

بدأت محافظة الجيزة في نقل المرافق "غاز طبيعى"، والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع، بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، وبالتنسيق مع الشركة المنفذة.

وأعلنت المحافظة أنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام بالاتجاهين وتقاطعه مع شارع المطبعة محيط محطة مترو أنفاق المطبعة، بدون تعطيل الحركة المرورية.

ونوهت المحافظة إلى أن قرار الغلق سيكون لمدة ثلاثة أيام ابتداء من صباح يوم الجمعة 17/7/2020، وحتى يوم الأحد الموافق 17/7/2020 على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا فقط طوال فترة الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشئ إلى أصله عقب الانتهاء منها.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.