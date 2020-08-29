حظك اليوم السبت 29-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز بحبه لموازنة الأمور ولا يلجأ إلى التطرف في أسلوبه أو تفكيره، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر المعاكس في منزلك الرابع وقد يسبب لك اليوم صداما مع البعض وعليك أن تحترس وتصبر وتهدأ.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالمرونة، خصوصًا أن فينوس في وضع معاكس وقد يتسبب ذلك في خلافات وعليك أن تتجنبها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة داليا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 أكتوبر.