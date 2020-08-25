حظك اليوم الثلاثاء 25-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بقدرته على استخدام الأسلوب الحيادي في حديثه مع الآخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تضاعف تركيزك وأن تراجع خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تحافظ على لباقتك وتركيزك وتنفعك موهبتك في الدبلوماسية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.