القصة الكاملة لـ3 طالبات وربة منزل استقطبن راغبي المتعة بالمنصورة

يرتدين ملابس تبرز مفاتنهن، ويقفن في الشارع ليلًا لاستهداف زبائنهن من مستقلي السيارات الملاكي، وذلك نظير مقابل مادي.

هذا هو ملخص قصة ثلاث طالبات بالثانوية العامة ومعهد التمريض، هن "أسماء" و"إيمان" و"آمال"، وصديقتهن "ولاء" ربة منزل، وجميعهن من مدينة المنصورة.

وكانت الإدارة العامة للآداب بالمنصورة قد رصدت وقوف الفتيات في شارع الجيش، لعرض أنفسهن على راغبي المتعة، فأُلقى القبض عليهن واعترفن بتفاصيل ما يقمن به: "كنا محتاجين فلوس، وكمان محدش بيسألنا في البيت انتو رايحين فين ولا جايين منين"، وعقب انتهاء المتهمات من اعترافاتهن قررت النيابة العامة حبسهن بتهمة التحريض على الفسق وممارسة الدعارة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية، بقيام 4 فتيات بأعمال منافية للآداب، وتقديم أنفسهن للرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام.

وتوصلت التحريات إلى أن الفتيات هن "ولاء إ. م"، 20 عامًا، لا تعمل، وشقيقتها "أسماء"، 18 عامًا طالبة بالصف الثالث الثانوي، وتقيمان بمدينة طلخا، و"آمال أ. ط"، 23 عامًا، طالبة بمعهد تمريض ومقيمة بالمنصورة، و"إيمان ج. م"، 18 عامًا، طالبة بالصف الثالث الثانوي، ومقيمة بطلخا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة بقيادة العقيد أحمد زكي رمضان، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، من ضبطهن وبحوزة كل منهن هاتفها المحمول، واعترفن بمحضر الشرطة، أنهن يقمن باستيقاف السيارات الملاكي بشارع الجيش بالمنصورة، وذلك نظير أجر مادي يتقاسمنه فيما بينهن عقب ذلك.