الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 360 ألف شخص فى منطقة بحيرة تشاد

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم، أن أكثر من 360 ألف شخص قد نزحوا داخليا فى منطقة بحيرة تشاد المتاخمة لحدود الكاميرون ونيجيريا والنيجر بزيادة فى عدد النازحين نسبتها 22% منذ شهر أبريل الماضى وفقا للارقام الجديدة لمصفوفة النزوح والتتبع التابعة للمنظمة.

وذكرت المنظمة، في تقرير أصدرته في جنيف، أن منطقة بحيرة تشاد تواجه أزمة أمنية وبيئية مزدوجة منذ عام 2015 ، حيث كانت المنطقة هدفا لهجمات متكررة من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية التى تقوم بتمرد فى حوض بحيرة تشاد الذي يضم الكاميرون والنيجر ونيجيريا، مما أجبر ملايين الاشخاص فى تلك البلدان على الفرار.

وأضافت الدولية للهجرة، أن الهجمات والتوغلات الأمنية المتكررة التي تشنها الجماعات المسلحة غير الحكومية منذ بداية العام الجاري دفعت الحكومة التشادية في شهر مارس الماضي إلى إعلان مقاطعتي فولي وكايا وهما اثنتان من إدارات الأراضي الحدودية في بحيرة تشاد مناطق حرب.

وأشارت المنظمة، إلى أنه مما يزيد تعقيد أزمة النزوح القسرى في المنطقة هو أن منطقة البحيرات تشهد أعلى معدل هطول للأمطار منذ ما يقرب من 30 عاما، مما أدى إلى حدوث فيضانات مفاجئة داهمت القرى والحقول.

وأضافت المنظمة، أنه خلال الفترة من 8 إلى 16 أغسطس الجاري نزح مايقرب من 12 ألف شخص فى فولي وكايا ومدى وهو أحد أعلى الأرقام التي سجلتها المنظمة الدولية على الاطلاق فى مثل هذة الفترة القصيرة.

وتابعت المنظقة قائلة، إنه من بين هؤلاء نزح 36% نتجية الفيضانات و 64 % بسبب تدهور الوضع الأمني.

وأعربت المنظمة الدولية للهجرة، عن قلقها إزاء هذه الأزمة خاصة وأن اتجاه النزوح متكرر وطويل الأمد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والبيئية وينطوي على أعداد كبيرة من الأشخاص، موضحة أن ثلاثة أرباع النازحين الذين حددتهم يعيشون فى مواقع النزوح ومعظمها من القش والملاجئ المعدنية، بينما ينام الكثير منهم فى العراء دون حماية كافية من سوء الأحوال الجوية مع وصول محدود إلى المياه ومنشآت النظافة والخدمات الصحية ووسائل الحماية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكدت المنظمة، في ختام تقريرها، على ضرورة تقديم المساعدات الفورية والعاجلة خاصة للعائلات التي تواجه حاليا هطول أمطار غزيرة بدون وجود سكن مناسب.