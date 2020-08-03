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مطار إنجامينا يحتفل باستئناف رحلات مصر للطيران إلى تشاد

كتب:

أيمن حمزة
12:44 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
مطار إنجامينا يحتفل بإستئناف رحلات مصر للطيران الي تشاد

مطار إنجامينا يحتفل بإستئناف رحلات مصر للطيران الي تشاد

استأنفت مصر للطيران رحلاتها إلى مطار إنجامينا، ووافق تاريخ هذا اليوم، أمس، الاحتفال بمرور 6 سنوات على تشغيل الخط المباشر بين «القاهرة وأنجامينا» في عام 2014.

وتقديرا من الجانب التشادي، احتفل مطار إنجامينا بهذه المناسبة بتقليد رش الطائرة بالمياه، وأشاد الجميع بدور مصر للطيران والخدمة المتميزة التي تقدمها للركاب وعملاء الشحن الجوي وأعربوا عن تمنياتهم بزيادة عدد الرحلات مع عودة حركة الطيران بين البلدين.

وتقدمت مادلين مكرم مدير مصر للطيران بتشاد، بالتهنئة والشكر لعملاء مصر للطيران والجهات المعاونة ووكلاء السياحة وفريق عمل مصر للطيران بمناسبة استئناف التشغيل.

جدير بالذكر، أن مصر للطيران تسير حاليا رحلتين أسبوعيا إلى أنجامينا أيام الأحد والخميس ومن المخطط زيادتها خلال الفترة القادمة خاصة أنها كانت تسير 4 رحلات أسبوعياً قبل جائحة كورونا.

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