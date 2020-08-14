الدولية للهجرة تناشد المجتمع الدولي بدعم المضارين من انفجار مرفأ بيروت

حثت المنظمة الدولية للهجرة، المجتمع الدولى للمانحين على تقديم تمويل بقيمة 10.3 مليون دولار، لمساعدة أكثر من 43 ألف شخص من المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع فى 4 أغسطس الجارى.

وقالت انجيلا ويلز مسؤولة قسم العمليات والطوارئ بالمنظمة، فى مؤتمر صحفى عقدته بجنيف اليوم، إن المجتمع الدولى يجب آلا ينسى المهاجرين واللاجئين فى لبنان، والمعرضين لخطر تجاهلهم.

واضافت أن انفجار بيروت دمر المناطق المحرومة اقتصاديا فى بيروت وجبل لبنان والتى تستضيف أعدادا كبيرة من العمال المهاجرين واللاجئين السوريين، وأن المنظمة تقدر ان ما يقرب من 8% من الاشخاص الذين يقدر عددهم بنحو 300 الف شخص المتضررين من بيروت الكبرى هم عمال مهاجرون وبشكل أساسى من اثيوبيا وبنجلاديش والفلبين.

وأضافت ويلز، أن مالايقل عن 150 عاملا مهاجرا، أصيبوا فى الانفجار وقتل 15 آخرون.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة الى ان العديد من هؤلاء العمال المهاجرين كانوا يعانون بالفعل من اثار وباء كورونا والانكماش الاقتصادى المطول فى لبنان والذى اثر بشكل غير متناسب على المهاجرين واللاجئين.

وأوضحت أن تصنيفا اجرته بين مايو ويوليو 2020 صنف 40% من العمال المهاجرين الذين شملهم الاستطلاع بأنهم يعانون من انعدام الامن الغذائى، فى حين أفاد 74% بعدم وجود مصدر دخل على الاطلاق.

وقالت المنظمة ان التمويل المطلوب سيسمح بالاستجابة للاحتياجات العاجلة لحوالى 25 الف مهاجر ضعيف و15 ألفا و500 لبنانى وألفين من اللاجئين السوريين وذلك للفترة المتبقية من العام .مشيرة إلى أن ذلك يشمل احتياجات الرعاية الصحية وتوزيع الغذاء فى الأحياء المتضررة وفرص العمل قصيرة الأجل والمأوى والصحة العقلية والدعم النفسى والاجتماعى والمساعدة والحماية للمهاجرين المعرضين لخطر الاستغلال.