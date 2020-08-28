9 مشروعات بـ40 ألف وحدة سكنية للقضاء على عشوائيات القاهرة

كشف إيهاب حنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، أن محافظة القاهرة قطعت شوطًا كبيرًا في القضاء على العشوائيات، مشيرًا إلى تطوير بعض المناطق من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف منسق الصندوق لـ"الوطن"، أنه تم تنفيذ 9 مشروعات إسكان تضم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، وذلك في إطار خطة القضاء على العشوائيات بمحافظة القاهرة، تتمثل فى الأسمرات بمراحلها الثلاث، وتضم أكثر من 18 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى مشروع "أهالينا 1"، و"المحروسة 1" و"المحروسة 2"، و"روضة السيدة 1"، بواقع 25 ألف وحدة سكنية في 5 مشروعات، فيما يجري تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي 15569 وحدة سكنية ممثلة في مشروعات "أهالينا 2"، و"أرض الخيالة"، و"المنيل القديم"، ومشروع مؤسسة "معًا"، ومصنع 18 الحربي.

وأشار إلى الانتهاء من المباني السكنية لمشروع "معًا 1 و2"، و"الخيالة" بنسبة 100%، موضحًا أنه من المتوقع انتهاء العمل بمشروع "أهالينا 2" خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم التسكين تباعًا، حيث يتم نقل الأسر من العشوائيات لاستلام وحدات مجهزة بالكامل.

وأكد أن مشروع مثلث ماسبيرو جارٍ العمل به لإعادة الأسر الراغبة في العودة بعد تطوير الموقع، وعددها نحو 800 أسرة.