"المرور" تضبط 3374 مخالفة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه عدة حملات مرورية على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3374 مخالفة مرورية متنوعة، عبارة عن 1167 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و151 مخالفة السير بدون تراخيص، و9 دراجة نارية مخالفة، و27 مخالفة موقف عشوائي، و24 مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.