ماتت الأم وتزوج الأب.. من قتل وقطع لسان اليتيمتين في قنا؟

فتاتان يتيمتان، تم قتلهما مرتين، الأولى ارتكبها أبوهما حينما تركهما وحيدتين في منزل بسيط في جزيرة مطيرة بقنا، بعدما تزوج وغادر القرية إلى محل عمله في بحيرة ناصر بأسوان لكونه صيادا بها، بعد وفاة أمهما، والمرة الثانية كانت هي الناهية لحياتهما تماما، بعد العثور عليهما مذبوحتين بطريقة بشعة، كأنما جزار يذبح ذبيحته بدم بارد.

الجريمة تحمل لغزا كبيرا يعمل عليه رجال المباحث في محافظة قنا لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء ذبحهما ومعرفة الجاني، حيث تشير التحريات الأولية إلى أن الدافع هو الشرف.

بحسب شهود عيان من جزيرة مطيرة، الضحية الكبيرة، وبعد مغادرة والدهما القرية مع زوجته الأولى، اتجهت للعمل في مصنع سكر قوص حتى تتمكن من إطعام نفسها وشقيقتها، ومع كثرة الخروج والطلوع والعيش وحدهما، دارت عشرات الحكايات والروايات حول سلوكهما، الأمر الذي جعلهما دون رادع، ما جعلهما فريسة للجاني.

وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، من جهودها، لكشف لغز جريمة العثور على فتاتين شقيقتين مذبوحتين داخل منزلهما بجزيرة مطيرة بمركز قوص.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن قنا، تفاصيل العثور على الشقيقتين "نهى.ف"، 18 عاما، وشقيقتها نورهان، 13 عاما، مذبوحتين مع قطع لسان الأولى وموثقة بالحبال، أما الفتاة الثانية عثر عليها مذبوحة أسفل السرير، موضحا أنهما مقيمتان بمفردهما بمنزلهما في جزيرة مطيرة بمركز قوص، بعد وفاة الأم وزواج الأب من أخرى والعيش معها خارج القرية.

وأضاف أن من أبلغ عن الجريمة هو خال الضحيتين، حيث يسكن بالقرب منهما، فهما يوميا تتردان عليه بحكم عيشهما وحدهما بعد مغادرة والدهما مع زوجته الثانية.

وفي يوم الواقعة أمس بعد صلاة العشاء ذهب ليطمئن عليهم لعدم مقابلته لهم، فطرق الباب لم يرد عليه أحد ففتح المنزل، فوجدهما في غرفة النوم إحداهما موثقة ومقطوع لسانها وهي الكبرى، والثانية أسفل السرير مذبوحة وغارقة في دمها، فقام بتبليغ الشرطة.

عاينت النيابة العامة الموقع وناظرت الجثتين، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى قنا المركزي، وتم طلب استعداء الطب الشرعي لتسريح الجثتين.

وفرضت الأجهزة الامنية، كردونا أمنيا حول المنزل محل الجريمة، وتم استدعاء خال البنتين وبعض الأقارب لسؤالهم لمعرفة تفاصيل أكثر عن حياتهم.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من مركز شرطة قوص، برئاسة العميد جمال سلمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور علي جثتين لفتاتين شقيقتين مذبوحتين غريقتين في دمهما، بمنزلهما بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص.