الطب الشرعي يبدأ تشريح جثتي شقيقتين عثر عليهما مذبوحتين داخل منزلهما

بدأ الطب الشرعي، منذ قليل، تشريح جثتي شقيقتين عثر عليهما مذبوحتين داخل منزلهما في مركز قوص بمحافظة قنا بناء على قرار النيابة العامة بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة.

وقال مصدر بالطب الشرعي، إن الطبيب الشرعي بدأ منذ قليل في تشريح جثمان نورهان وتبين أنها في العقد الثاني من العمر وترتدي كامل ملابسها الخارجية والداخلية، وبالفحص تبين أنها مصابة بجرح ذبحي حول الرقبة، كما تبين وجود إصابات حول معصم اليدين والقدمين.

وأضاف المصدر أن الطب الشرعي تسلم جثمان نهى وتبين أنها في العقد الثاني من العمر وترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية ومصابة بجرح ذبحي حول الرقبة كما يوجد إصابات حول معصم اليدين والقدمين.

وأوضح المصدر أن التقرير المبدئي سوف يتم الانتهاء من كتابته وإرساله للنيابة العامة والخاص بالمؤشرات الأولي لسبب وفاة الشقيقتين بعد الانتهاء من تشريح الجثتين، وأما التقرير النهائي فسوف يتم إرساله إلى النيابة العامة خلال 15 يوما.

كان مدير أمن قنا تلقى إخطارا بالعثور على شقيقتين مذبوحتين داخل منزلهما في إحدى قرى مركز شرطة قوص، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثتي نورهان 17 سنة، وشقيقتها نهى 14 سنة مذبوحتين داخل منزلهما بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.