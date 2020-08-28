تونس تعرب عن تقديرها لجهود سفير مصر لديها خلال فترة عمله بالبلاد

أعربت كاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية التونسية، سلمى النيفر،عن تقديرها للجهود التي بذلها السفير نبيل حبشي خلال فترة عمله بتونس.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، اليوم، عقب لقاء النيفر مع السفير المصري، في زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهمته في تونس، إن هذه الجهود ساهمت في دعم علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب حبشي، عن شكره وامتنانه لما لقيه من دعم من السلطات التونسية، ما مكنه من أداء مهامه على أحسن وجه.

وكان قد صدر قرار جمهوري في عام 2016، بتعيين السفير نبيل حبشي سفيرًا لمصر بتونس لمدة 4 سنوات، وكان قبلها يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للمراسم قبل تكليفه بمهامه سفيرًا لمصر بتونس.