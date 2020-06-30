مصادر: تونس أولى الوجهات العربية لرحلات مصر للطيران غدا

أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن أولى رحلات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، إلى الدول العربية، ستغادر مطار القاهرة الدولي إلى تونس.

وقالت المصادر، إن رحلة الشركة الوطنية مصر للطيران والتي تحمل رقم MS843 وتقل 100 راكب من المقرر أن تغادر إلى تونس، في تمام الساعة الثامنة صباحا، لتكون بذلك أول رحلة منتظمة تغادر إلى دولة عربية منذ توقف حركة الطيران بسبب فيروس كورونا.

وتبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الأربعاء، تشغيل رحلاتها الجوية لأكثر من 29 نقطة مباشرة، بعد توقف استمر نحو 3 شهور، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، باستثناء رحلات عودة العالقين بالخارج والشحن الجوي، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية اعتبارًا من اليوم الأربعاء.