مصرع 10 أطفال إثر إصابتهم بصاعقة برق في أوغندا

لقي 10 أطفال حتفهم إثر إصابتهم بصاعقة برق أثناء الاحتماء من عاصفة خلال مباراة لكرة القدم في شمال غربي عاصمة أوغندا "كمبالا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة جوزفين أنجوسيا، أن الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما كانوا يحتمون من عاصفة في مبنى مؤقت في مدينة أروا شمال غربي العاصمة كمبالا.

وأضافت أنجوسيا: "كانوا صبية صغارا يلعبون كرة القدم عندما بدأ المطر يهطل وأصابهم البرق".