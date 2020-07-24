أوغندا تسجل أول حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، أنه تم تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الوزارة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن حالة الوفاة لسيدة أوغندية (33 سنة) تم نقلها للمستشفى في 15 يوليو الجاري مصابة بالتهاب رئوي حاد وظهور أعراض الفيروس عليها، مشيرة إلى أنه تم وضع 30 شخصا من المخالطين لها في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.