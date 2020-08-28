"شوقي" تعليقا على إلغاء امتحانات "SAT": سنعلن البدائل بعد 72 ساعة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة البدائل والحلول لامتحانات "SAT" بعد إلغائها من قبل الهيئة الأمريكية المسؤولة عن الامتحان.

وأكد الوزير في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن نتيجة هذه الدراسة والبدائل التي ستُنفذ ستُعلن للطلاب وأولياء الأمور بعد 72 ساعة، مطالبًا إياهم بالتزام الهدوء لحين حل الأزمة.

وأعلن الوزير منذ قليل على صفحته الخاصة عبر "فيس بوك"، أنه تلقى خطابًا من الهيئة الأمريكية المسؤولة عن امتحان "SAT"، بإلغاء الاختبار بعد ورود أنباء عن تسريبه.