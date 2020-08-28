بعد إلغاء امتحان الغد.. وزير التعليم يوجه رسالة إلى طلاب College Board

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، تلقي الوزارة خطاب من الهيئة الأمريكية المسؤولة عن امتحان الـSAT وهي الـCollege Board بإلغاء امتحان الغد لوجود دلائل على تسريب الامتحان.

وقال الوزير، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، إن وزارة التربية والتعليم ليست منوطة بهذا الامتحان ويقتصر دورها على تقييم المناهج، وإخطار وزارة التعليم العالي باعتماده لتنسيق الجامعات، موضحا أن الامتحان نفسه مسؤولية الهيئة الأمريكية (حول العالم) ويتم تنفيذه في مصر عن طريق مؤسسة الـAMIDEAST.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم خاطبت الجهات المعنية كافة لحل هذه المشكلة حفاظا على مستقبل الطلاب، منوها "سوف نوافيكم بالبدائل خلال فترة ما بين 48 إلى 72 ساعة بعد إتمام هذه المناقشات".

وناشد الوزير الطلاب الهدوء ليطمئن الطلاب وأولياء أمورهم أن الدولة لا تدخر وسعا لحماية مستقبل طلبة الدبلومة الأمريكية.