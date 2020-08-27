وزير التعليم العالي: الطالب المستهتر لا يستحق مجانية التعليم

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عن تفاصيل قرار فرض رسوم على رسوب الطلاب بالجامعات، فذكر أن رسوب الطالب يؤدي إلى فقدان آخرين لفرصة التعليم، موضحًا أن الدولة تتكبد فاتورة التعليم المجاني من الضرائب، ومن مصلحتها نجاح الطالب.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن القرار لا يتعارض نهائيًا مع الدستور، بل بالعكس يُعد حماية له، موضحًا أن نسبة الرسوب بالكليات الأدبية على غرار الحقوق والتربية تصل إلى 15%، وفي المقابل تكون النسبة منخفضة في الكليات العملية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الطالب المستهتر الذي لا يريد النجاح لا يستحق مجانية التعليم، كما أن التدرج في رسوم الرسوب المفروضة على الكليات المختلفة، جاء بنسب عادلة، كما أنه يحق لمجلس الجامعات إعفاء غير القادرين أو الذين لم يخوضوا الامتحان نتيجة عذر مقبول من رسوم الرسوب، موضحًا أن القرار يضبط مجانية التعليم وفقا للدستور.

وأشار إلى وجود 11 مليون زائر على مواقع الجامعات الأهلية حتى الآن، كما أن هناك إقبالًا شديدًا على جامعة الجلالة، وسيتم الإعلان عن منح دراسية بجامعات الجلالة والعلمين والملك سلمان، كما أن المنح مرتبطة بالتفوق الدارسي، موجهًا الشكر والتقدير إلى البنك الأهلي على التكفل بعدد من المنح الدراسية بعدد من الجامعات الأهلية.