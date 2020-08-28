أمراض وراثية ومشاكل صحية.. لهذه الأسباب تجنبوا زواج الأقارب

ترتفع نسبة زواج الأقارب بمحافظات الصعيد والقرى والنجوع، للحفاظ على العادات والتقاليد.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب، وفقًا للموقع الطبي mayoclinic، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب

ـ أنيميا البحر المتوسط، وهى من أشهر الأمراض التي يصاب بها الأطفال وتسبب صعوبة شديدة في التنفس ويحتاج الطفل لنقل دم باستمرار.

ـ مرض الجلاكتوسيميا وهو من الأمراض الوراثية التي تؤثر على صحة الجهاز الهضمي.

ـ يزيد زواج الأقارب من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ـ أطفال متلازمة داون وهو أحد الأمراض الوراثية التي تؤثر على نمو الطفل وقدراته العقلية.

ـ زيادة احتمالية الإصابة بالإعاقات الفكرية والعقلية.

ـ الإصابة بمرض ويلسون وهو واحد من الأمراض التي يصاب بها الأطفال نتيجة زواج الأقارب.

ـ فقر الدم المنجلي وهو من الأمراض التي تزيد فيها نسبة الخلايا المنجلية بالدم.