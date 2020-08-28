والد محمد صلاح يخضع لجراحة دقيقة في القلب

حالة من الفرحة سيطرت على أهالي عائلتي "غالي" و"البمبي" بقرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، مساء اليوم، عقب تعافي صلاح غالي والد لاعب كرة القدم محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، إثر إصابته بوعكة صحية بالقلب، دفعته لإجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وأكد المحاسب عبدالعزيز البمبي، خال اللاعب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحسن الحالة الصحية لـ"صلاح غالي" عقب إجرائه عملية جراحية بمستشفى خاص بالقاهرة.

وأضاف "يتقدم الحاج صلاح بالشكر لكل الأهل والأحباب، ولكل من قام بالسؤال عنه وهو داخل المستشفى".

وتابع بقوله "بطمن الجميع إنه تم شفاؤه، ولله الحمد، ويتمتع بصحة جيدة، وبفضل من الله هو الآن يقضي فترة نقاهة بالقاهرة، ولولا الظروف الحالية لقام بمصافحة الجميع فردًا فردًا".

وأفادت مصادر مقربة من عائلة اللاعب، أن والد محمد صلاح أجرى عملية دقيقة بالقلب، إثر تعرضه لضيق بالتنفس بسبب ضيق صمامات الأوعية الدموية وصمامات القلب، مشيرًا إلى أنه يُعالج حاليًا بإحدى الفيلات الخاصة بالعائلة بالقاهرة، في ظل أجواء عائلية آمنة.