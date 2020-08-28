رئيس "الأركان المشتركة الأردنية" يبحث مع وزيرة دفاع فرنسا أوجه التعاون

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم، مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن اللواء الركن الحنيطي، استقبل وزيرة الدفاع الفرنسية والوفد المرافق لها، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.