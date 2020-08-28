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محمود مسلم

رئيس "الأركان المشتركة الأردنية" يبحث مع وزيرة دفاع فرنسا أوجه التعاون

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(أ.ش.أ)
09:10 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي

 بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم، مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن اللواء الركن الحنيطي، استقبل وزيرة الدفاع الفرنسية والوفد المرافق لها، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.

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