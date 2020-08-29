ابنة سيد زيان: حاجة أبويا ملك لكل المصريين

علاقة حب خاصة تربط إيمان بوالدها الفنان الراحل سيد زيان، تتضح من حرصها على الاحتفاظ بكل ما يخصه من متعلقات شخصية وقصاصات من الصحف المكتوبة عنه، هذا بجانب ما يزيد على 60 كيلوجراماً من الأوراق «الاسكريبتات» للأعمال الفنية التى قدّمها الفنان الراحل.

وعندما عرض الفنان ياسر صادق، فكرة المتحف على إيمان ترددت فى البداية بسبب تعلقها بكل ما يخص والدها، ثم اقتنعت بالفكرة: «حسيت برسالة داخلية تقول لى: انتِ ممكن تموتى فى أى وقت، وكل الحاجات تتبهدل»، متابعة: «مش عايزة أظلم سيد زيان، وعندى رغبة إن الأجيال الحالية والجاية تشوف متعلقاته، حاجة الفنانين ملك للجميع وليس لأسرهم فقط»، مؤكدة أن الفنانين مستحقون للتكريم: «مهنتهم صعبة، ومن الممكن أن يقضوا اليوم كله فى تصوير مشهد واحد، بينما لم يكن العائد المادى كبيراً كما يعتقد الجمهور، عمل متحف يخلد ذكراهم تكريم لهم».

قدمت ابنة سيد زيان لمشروع متحف مقتنيات الفنانين عدداً كبيراً من مقتنيات والدها، منها مجموعة من الصور الشخصية، شهادات تكريم، صور من مسرحية «الفهلوى» وقت عرضها فى الإسكندرية، طاقية «النونو» فى مسلسل «الراية البيضا»، «سويتر» فى فيلم «اللعيبة».

عندما سلمت «إيمان» المتعلقات للمركز قالت لهم: «حاسة إنى بأهديكم قطعة من لحمى.. قلبى مش مطاوعنى أتخلص من حاجة لمسها بإيده، لكن لما شفت اهتمامهم بالمقتنيات الموجودة عندهم، اطمّنت إن حاجة أبويا فى أيد أمينة».