الجيش الأردني ينفذ خطة الحظر الشامل في عمان للحد من انتشار كورونا

نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم، خطة فرض الحظر الشامل لمحافظتي عمان والزرقاء من خلال نقاط الغلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن عملية الانتشار تهدف إلى حظر التنقل للأشخاص وتجولهم في محافظتي عمان والزرقاء، وذلك للحد من انتشار كورونا المستجد وللتخفيف من أعداد الإصابات اليومية.

جدير بالذكر، أن حظر التجول الشامل في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء سيستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً من مساء اليوم، علماً بأن التصاريح الإلكترونية لن تكون فعالة خلال هذه الفترة لحامليها في المحافظتين، باستثناء منح تصاريح لعدد محدود من العاملين لإدامة عمل بعض القطاعات الحيوية، بما فيها وسائل الإعلام والصادرة عن خلية أزمة كورونا المستجد في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بنفس الآلية التي كانت تطبق في حالات الحظر الشامل سابقاً.