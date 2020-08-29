محافظة القاهرة تستعد لإنهاء 4 مشروعات قبل نهاية العام.. تعرف عليها

تستعد محافظة القاهرة، للانتهاء من 4 مشروعات قبل نهاية العام الجاري، بنطاق المنطقة الجنوبية، وهى سوق التونسي الحضاري، وسوق 15 مايو، ونقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية، وإنشاء المجزر نصف الآلي بمدينة 15 مايو.

وقالت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من مشروع سوق التونسى الجديد، وإدخال المرافق بالموقع من صرف ومياه وكهرباء، مؤكدة أن المشروع تبلغ تكلفته 293 مليون جنيه، علاوة على الانتهاء من الإعمال الإنشائية والتشطبيات لخمسة مبان وسور السوق.

وأضافت نائب المحافظ لـ "الوطن"، أنه من المشروعات القائمة حاليا، مشروع سوق 15 مايو؟، الذي يقام على مساحة 15 فدانا بتكلفة 120 مليون جنيه، حيث يضم 1060 محلا وجمالون بمسطح 5400 م2، ومبنى الإدارة والسوق، وعددا من المباني الخدمية ومواقف الانتظار.

وأشارت إلى أن ذلك بجانب مشروع نقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية بتكلفة 100 مليون جنيه، حيث يتضمن إقامة 300 وحدة، وسيتم نقل المغالق الموجودة بمنطقة الموسكي إلى المشروع الجديد، نظرا لتميزه بكل عناصر الأمن والسلامة وبعيدا عن الكتلة السكنية.

وأكدت أن مشروع إنشاء المجزر نصف الآلى، بتكلفة 110 ملايين جنيه، حيث تم تجهيز المجزر من خلال فرش العنابر داخليا وجار التشغيل التجريبى له بمعرفة الطب البيطرى.