سفير نيوزيلاندا: أعشق المانجو المصرية واشتريت 50 كيلو من الإسماعيلية

قال جريح لويس، سفير نيوزيلاندا بالقاهرة، إنه ذهب خصيصًا إلى محافظة الإسماعيلية لشراء المانجو، التي تعد بالنسبة له "عشقًا"، كما استمتع بالصيد في نفس المحافظة: "كان يومًا رائعًا وممتعًا".

وأضاف "لويس" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه في نهاية رحلته بالمحافظة قام بشراء 50 كيلوجرامًا من المانجو "العويسي" التي يعشقها.

وذكر السفير أنه قام باستطلاع آراء متابعيه على موقع "تويتر"، وتبين عشق الكثير من متابعيه للمانجو "العويسي" تلاها "السكري" ثم "التيمور"، مشيرًا إلى أن سفراء بعض الدول طلبوا المانجو منه.

وأوضح أن بلاده تستورد من مصر الفواكه، خاصة البرتقال، الذي يحظى بإعجاب الكثير من مواطني دولته: "هناك أطعمة رائعة في مصر، وجربت الكشري والملوخية من المأكولات اللذيذة في مصر، وأحب المحشي".