"متحدث التضامن" يكشف تفاصيل واقعة تعذيب طفل بمحافظة الإسماعيلية

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن، إن الوزارة تلقت إخطاراً من مجلس الوزراء بوجود طفل في محافظة الإسماعيلية تعرض للاعتداء الوحشي من قبل زوج والدته، موضحاً أن الوزارة تفاعلت على وجه السرعة مع الواقعة وذهب المسؤولون بالمحافظة إلى منزل الطفل، وأصطحبوه إلى المستشفى من أجل توفير الرعاية الصحية له.

وأضاف "العقبي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تبين أن أسرته غير أمينة عليه لأنهم عرضوا حياته للخطر.

وتابع: "الأطفال ملك الإنسانية، ونحن أهل وأسرة لأي شخص ليس له أهل.. كافة خدمات الوزارة موجهة لخدمة المصريين".

وأوضح "العقبي"، أن الوزارة تعمل الآن على توفير دار رعاية للطفل، من أجل إعادة تأهيله نفسياً وسيقوم مجلس الوزراء بتوفير العلاج الطبي له، وواصل: "الطفل تعرض لتعذيب وحشي، ويحتاج إلى علاج طبي وتأهيل نفسي، خاصة أن التعذيب تسبب في كسور بالعظام وجروح في الرأس".