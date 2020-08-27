صاحبة استغاثة طفل الإسماعيلية: زوج الأم بيعذب الواد وزوجته راضية

قالت سوزان صلاح زكي، صاحبة الاستغاثة لطفل الإسماعيلية الذي تعرض للتعذيب، إنها تقطن في شقة مجاورة لشقة أسرة الطفل، ودائماَ ما تسمع صراخ الطفل الصغير الذي يتعرض إلى التعذيب الوحشي على يد زوج الأم.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها شاهدت الطفل وهو يتعرض للتعذيب من قبل زوج الأم وفي حضور الأم نفسها، حتى قامت بأخذ الطفل وإرسال استغاثة لمجلس الوزراء الذي وجه مكتب وزارة التضامن من أجل إنقاذ الطفل، وتابعت: "جوز الأم بيعذب الواد والأم راضية".

وأشادت بسرعة استجابة الدولة للاستغاثة التي أرسلتها، مشيرة إلى أن الطفل الآن بيد وزارة التضامن من أجل تلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة.

من جانبها علقت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية أخرى، على تعذيب الطفل أمام نظر أمه، قائلة إنه أمر ضد الطبيعة والفطرة ويدق ناقوس الخطر، للوقوف على أبعاد ذلك ومعالجته.

وتابعت: "الطفل يحتاج إلى تأهيل نفسي ولابد أن ينسى الواقعة التي تعرض لها، حتى لا يكون شخص عدواني إذا ترك دون علاج وتأهيل".