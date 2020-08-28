هاني شنودة عن دعوته لشاب في منزله: حسيت بذنب إني ماقربتش من الجيل ده

قال الموسيقار هاني شنودة، إنه دائمًا ما ينظر إلى سنوات حياته الـ78 عامًا كـ"سهم مارق" مر وهو جالس على "البيانو"، يعزف من خلاله ألحانه التي أطرب بها الكثير من معجبيه.

وأضاف "شنودة" خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه يرى أن الله خلقه لإسعاد الشعب المصري دون وجود أهداف أخرى سوى ذلك، موضحًا أنه أطلق حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" منذ شهر ونصف الشهر فقط، ويقوم بمتابعته بنفسه: "كنت الأول بخاف أحسن يكون فيه تجاوز، ولكن ده ماحصلش".

وأكد أن الشاب الذي سأل عن شخصيته لأنه لم يكن يعرفه هو نتاج "ذنبه -أي شنودة- الشخصي"، لعدم تواصله مع هؤلاء الشباب عبر حسابات التواصل الاجتماعي.

وذكر الموسيقار الكبير، أنه بعدما سأل أحد مستخدمي موقع "تويتر" عن شخصيته، أجابه بأنه من الضروري أن يحضر ليشرب معه الشاي، ويأكلوا معًا: "أي حد من طنطا كان هيتصرف كده، أنا من طنطا واللي زعلان مني بروح له، وماعندناش حكاية أنا مين".

وأشار "شنودة" إلى تشغيل موسيقاه "الكاميرا في الملعب" أثناء تكريم الفنان المصري رامي يوسف في "جولدن جروب"، قائلًا: "أختي كلمتني، وقالت لي الموسيقى بتاعتك شغالة في جولدن جلوب، قولت لها خلاص أنا مش هكلمكوا تاني".