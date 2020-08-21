صور.. مصطفى حمدي يحتفل بتوقيع مذكرات هاني شنودة مع الموسيقار

احتفل الكاتب الصحفي مصطفى حمدي، بتوقيع كتابه الجديد "مذكرات هاني شنودة"، بساقية الصاوي في حضور الموسيقار هاني شنودة، وحسين عثمان رئيس مجلس إدارة دار ريشة وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

وكشف مصطفى حمدي، عن تفاصيل الكتاب، الذي يضم عشرين فصلًا تتناول رحلة الموسيقار هاني شنودة في عالم الموسيقى مثل بداياته ونشأته، وبداياته مع فرقة لابيتي شاه، وعلاقته بصلاح جاهين، وكيفية تأسيس فرقة المصريين، وعلاقته بمحمد عبدالوهاب ونجاة وفاتن حمامة وعدوية، وكواليس اكتشافه لمحمد منير وعمرو دياب، ومشواره الكبير في عالم الموسيقى التصويرية في السينما والدراما.