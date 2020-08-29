وزير خارجية باكستان: الواجب الأخلاقي يحتم عودة نواز شريف للبلاد الآن

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم، إن من "الواجب الأخلاقي" لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف أن يعود لباكستان الآن.

وأكد قريشي، في تصريح صحفي، أن حكومة بلاده سمحت لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف بالسفر للخارج "لإنقاذ حياته"، وفقًا لما ذكرته قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية.

وأوضح قريشي، أن شريف سُمح له بمغادرة البلاده بناءًا على نصيحة الأطباء.

ويقيم نواز شريف منذ نوفمبر 2019 في العاصمة البريطانية لندن لتلقي العلاج الطبي.