قال متحدث باسم رئيس وزراء باكستان الأسبق، نواز شريف، إن شريف سيظل في المستشفى الحكومي الذي نقل إليه الأسبوع الماضي أثر تعرضه لأزمة قلبية، وذلك على الرغم من صدور قرار من المحكمة العليا الباكستانية أمس السبت بالإفراج عنه مؤقتا لأسباب صحية.

وأوضح المتحدث الباكستاني، حسبما ذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، اليوم- أن حالة شريف الصحية لاتسمح بنقله إلى مستشفى آخر، فيما رفض القائمون على المستشفى الحكومي أيضا نقله خارجها .

جدير بالذكر، أن نواز شريف تولى رئاسة الحكومة الباكستانية 3 مرات وأصدرت محكمة عليا باكستانية عام 2017 حكما بإقالته من منصبه لتورطه في جرائم فساد، ثم صدر ضده حكما في ديسمبر الماضي بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام بتهمة ارتكاب جرائم فساد وغسيل أموال مع إلزامه بسداد غرامة مالية توازي نحو 25 مليون دولار أمريكي .